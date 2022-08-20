Россия готовит теракт во время "суда" над защитниками "Азовстали" в Мариупольской филармонии.

Россия преследует две цели, готовясь к показательному судилищу над украинскими военнопленными в Мариуполе на День Независимости 24 августа.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Накануне украинская разведка предупреждала, что Россия готовит теракт во время "суда" над защитниками "Азовстали" в Мариупольской филармонии. Согласно данным ГУР, оккупанты могут нанести ракетный удар по помещению и обвинить в нападении ВСУ.

"Эти показательные процессы, скорее всего, будут организованы, чтобы создать у российской аудитории впечатление, что российские оккупационные власти принимают необходимые меры для обеспечения безопасности оккупированных территорий. Россияне, вероятно, проведут "суды" 24 августа, чтобы установить дополнительные информационные условия для осуществления контроля на оккупированных территорий", - объясняют аналитики.

Казнь украинских военнопленных в Еленовке: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Еленовке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

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