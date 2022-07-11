Поражение на войне для диктаторов заканчивается смертью. Президент РФ Владимир Путин прекрасно понимает, что его армия способна лишь на маленькие шаги на Донбассе, а поход на такие города, как Киев, Одесса или Львов, попросту невозможен.
Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.
"Единственный план, который сейчас есть (у Путина), возможно, захватить еще какой-то городок до того, как в полном объеме прибудет западное оружие. А тогда снова мобилизовать всю свою агентуру", – заявил он.
Пионтковский добавил, что в спину Путину уже стучит символический опыт Каддафи. Как он отметил, поражение на войне для диктаторов опасно не только политической смертью, но и физической:
"Произошедшее с Каддафи имело решающий эффект на его внешнюю политику. Прежде всего, в Сирии. Зачем он полез туда? "Спасать" Асада, потому что в его больном сознании там был заговор".
Напомним, Пионтковский считает, что амбиции Кремля стали скромнее в войне против Украины. Теперь максимальная цель – захват Славянска в Донецкой области.
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