В спину президенту России уже стучит символический опыт Каддафи, отметил Андрей Пионтковский.

Поражение на войне для диктаторов заканчивается смертью. Президент РФ Владимир Путин прекрасно понимает, что его армия способна лишь на маленькие шаги на Донбассе, а поход на такие города, как Киев, Одесса или Львов, попросту невозможен.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

"Единственный план, который сейчас есть (у Путина), возможно, захватить еще какой-то городок до того, как в полном объеме прибудет западное оружие. А тогда снова мобилизовать всю свою агентуру", – заявил он.

Пионтковский добавил, что в спину Путину уже стучит символический опыт Каддафи. Как он отметил, поражение на войне для диктаторов опасно не только политической смертью, но и физической:

"Произошедшее с Каддафи имело решающий эффект на его внешнюю политику. Прежде всего, в Сирии. Зачем он полез туда? "Спасать" Асада, потому что в его больном сознании там был заговор".

Напомним, Пионтковский считает, что амбиции Кремля стали скромнее в войне против Украины. Теперь максимальная цель – захват Славянска в Донецкой области.

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