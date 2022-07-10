Президент РФ пригрозил войной "до последнего украинца".

Россияне панически боятся общей мобилизации в связи с развязанной войной в Украине.

Об этом рассказал известный военный эксперт Олег Жданов, комментируя последние угрозы президента России Владимира Путина о войне "до последнего украинца".

Напомним, 7 июля президент РФ во время встречи с министрами заявил, что Россия "всерьез еще ничего не начинала".

"Фразу "мы еще не начинали воевать" общество РФ приняло как призывы к общей мобилизации. И там в социальных сетях, в пабликах начала твориться настоящая паника. Это к тому, почему в России не объявляет общую мобилизацию. Путин очень хочет объявить. Но в России этого категорически боятся и считают, что это может привести к катастрофе". – отметил Жданов.

"Хотя я даже не представляю на сегодняшний день, чем они могут начать воевать по-взрослому", – добавил он, напомнив об ухудшении качества техники и вооружения, которое РФ планирует снять с хранения или собрать на территории воинских частей для так называемых "третьих батальонов".

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