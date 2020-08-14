Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в Донбассе при подрыве на мине

Им оказался военнослужащий с 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко старший сержант Сергей Похович.

Стало известно имя бойца Вооруженных сил Украины, погибшего на Донбассе в результате подрыва на мине.

Читайте такжеСутки на Донбассе прошли без обстрелов, но с нарушениями "тишины" боевики Об этом сообщается на Facebook-странице 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко.

"Война снова забрала лучшего сына Украины и ... 13 августа мы потеряли боевого побратима старшего сержанта Сергея Поховича. Несчастье случилось в районе поселка Водяное в результате подрыва транспортного средства на неизвестном взрывном устройстве, Сергей получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Командование и личный состав бригады выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Гибель военного на Донбассе: что известно

13 августа в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой - получил ранения.

14 августа главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И. Мечникова Сергей Рыженко рассказал о состоянии раненого бойца ВСУ.

По его словам, состояние бойца крайне тяжелое , кроме открытой черепно-мозговой травмы у него десятки осколочных ранений.

Один из осколков повредил правый глаз. Множество осколков в голове, лице, шее, грудной клетке, передней брюшной стенке и в конечностях.

Кроме того, у военнослужащего переломы пальцев рук и ног, термические ожоги головы, лица, правой руки.

Медикам удалось его стабилизировать и спасти правый глаз.

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Перевод: Антонина Доломанжи