Во время первого подрыва Крымского моста повреждения могли бы быть фатальными, если бы грузовик со взрывчаткой взорвался не на поверхности, а под конструкцией.
Об этом заявил Артем Евтушенко, командир группы Сил поддержки 4 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж" в интервью Укринформу.
По его словам, чтобы повредить Крымский мост, достаточно по 5 тонн взрывчатки в каждый отсек. В таком случае взрывчатка его повредит, но не разрушит. Мост будет непроездной, но его можно будет восстановить. А если рассматривать разрушение, то необходимо много тротила.
"Каждый сапер хочет взорвать Крымский мост. Если бы мне даже позвонили в 2 часа ночи и сказали: есть работа для спецназа, надо взорвать мост... Я сказал бы: сколько у меня времени, чтобы я был в той точке, где есть планирование? Все, я бы собрал свою тревожную сумку и поехал бы к ребятам, которые планируют взрывать этот мост. Если увидите меня в Крыму, точно что-то будет", - сказал Евтушенко.
В центре внимания Крымский мост - новости, которые сообщались
Недавно представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что незаконное строительство, которое продолжается рядом с Крымским мостом, может иметь логистический или защитный характер. В то же время он считает, что это сооружение, которое строят российские оккупанты, не предназначено для гражданского использования.
Он уточнил, что, скорее всего, оно будет выполнять функции каких-то оборонительных рубежей. Вопрос в том, сколько они там простоят, потому что это не настолько капитальное сооружение, как сам Крымский мост. Плетенчук добавил, что вскоре начинается сезон штормов, который покажет, как его выдержит новое сооружение.