Украинские воины имеют соответствующее вооружение, чтобы разрушить Керченский мост, отметил капитан 3-го ранга.

Незаконно построенный Россией Керченский мост до сих пор не уничтожен потому, что у ВСУ есть приоритетность целей, и мешают определенные мероприятия, которые проводит противник.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук. В частности, он ответил на вопрос, хватит ли ВМС ресурсов, чтобы уничтожить этот объект.

По словам спикера, подразделения ВМС ВСУ уже неоднократно поражали объекты, которые находились в восточной части Азовского моря.

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"Это и Краснодарский край, и Ейск, порт "Кавказ"... То есть, если взять карту (сравнить расстояние, - УНИАН), то понятно, что мост находится в зоне поражения наших систем вооружения. И это ни для кого не секрет, что все эти системы работали даже дальше, чем находится эта незаконная пристройка", - сказал Плетенчук.

Поэтому, по его словам, если брать чисто технически и, учитывая то, что Азовское море находится под огневым контролем ВСУ, то военные моряки имеют возможность поразить мост:

"Но не следует забывать, что есть приоритетность целей. И о том, что есть противодействие со стороны врага. И все эти факторы влияют на конечный результат, скажем так".

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Недавно спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что незаконное строительство, которое продолжается рядом с Крымским мостом, может иметь логистический или защитный характер. В то же время он считает, что это сооружение, которое строят российские оккупанты, не предназначено для гражданского использования.

Он уточнил, что, скорее всего, оно будет выполнять функции каких-то оборонительных рубежей. Вопрос в том, сколько они там простоят, потому что это не настолько капитальное сооружение, как сам Крымский мост. Плетенчук добавил, что вскоре начинается сезон штормов, который покажет, как его выдержит новое сооружение.

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