Захватчики, вероятно, делают ставку на железную дорогу, которой соединить соединить Ростов с Джанкоем.

Незаконное строительство, которое продолжается рядом с Крымским мостом, может иметь логистический или защитный характер. В то же время представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук считает, что это сооружение, которое строят российские оккупанты, не предназначено для гражданского использования.

"Что касается незаконной застройки, впоследствии увидим, что это есть. Это могут быть гидротехнические сооружения, как защитного характера, так и логистического. Сомневаюсь, что они будут открыты именно для использования гражданскими. Вероятнее всего они будут выполнять функции каких-то оборонительных рубежей. Вопрос в том, сколько они там простоят, потому что это не столь капитальное строительство как сам Крымский мост", - сказал Плетенчук в эфире "Эспрессо".

Он добавил, что вскоре начинается сезон штормов, который покажет, как его выдержит указанное сооружение. По словам представителя, сейчас режим эксплуатации моста довольно сложный - при любой воздушной тревоге он перекрывается. В частности, вчера это происходило несколько раз, позавчера его даже задымляли, чтобы максимально защитить от возможного поражения.

Видео дня

"Поэтому они (россияне - УНИАН) вынуждены строить железную дорогу по суше - печально известным сухопутным коридором, ради которого они затеяли эту очередную авантюру российского диктатора, которую они назвали СВО. Сейчас информации о том, что этот логистический путь работает или уже построен и открыт - нет. В любом случае он проходит ближе к линии боевого соприкосновения, чем мост", - рассказал спикер.

По его данным, проблема оккупантов также в том, что в том, что Крымский мост нельзя сильно нагрузить. К примеру, загнать на него поезда с горючим, эшелоны с определенной техникой, особенно бронированной. Военный напомнил, что паромные железнодорожные переправы россиян пока не работают после того, как ВСУ по ним отработали. Поэтому оккупанты, по мнению Плетенчука, будут прикладывать максимум усилий, чтобы достроить железную дорогу, которая, по их планам, должна соединить Ростов-на-Дону (РФ) с Джанкоем (временно оккупированный Крым).

Ситуация вокруг Крымского моста - последние новости

В августе стало известно, что россияне вдоль Крымского моста обустраивают некое сооружение, которое напоминает именно мост. По мнению спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, назначение объекта может быть дублированием путепровода.

Он пояснил, что предположение сделал из-за того, что эта "загадочная" конструкция не является фундаментальной (на то время), а сам незаконно построенный Крымский мост все время под потенциальной угрозой ударов ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: