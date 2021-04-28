27 апреля на Луганщине автомобиль ВСУ наехал на неустановленное взрывное устройство, в результате взрыва один военнослужащий погиб, еще трое - получили травмы.

Подрыв автомобиля Вооруженных сил Украины в Луганской области, в результате которого один военный погиб, трое - получили ранения, квалифицирован как террористический акт.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что по факту подрыва автомобиля украинских военных в зоне проведения ООС начато уголовное производство. Событие квалифицированно как террористический акт, приведший к гибели человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины).

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В Офисе генпрокурора напомнили, что 27 апреля на Луганщине - в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское - автомобиль ВСУ «ГАЗ-66» совершил наезд на неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще трое - получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Что этому предшествовало

Во вторник, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль с военными.

В результате инцидента один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы.

Раненые воины доставлены в лечебное учреждение и оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

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Автор: Светлана Закелова