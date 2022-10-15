Информация о пострадавших уточняется.

Ночью российские оккупанты нанесли четыре авиаудара дронами по Запорожью, а утром запустили еще 10 ракет С-300.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Ночью четыре авиаудара дронами, на утро еще 10 ракет С300. Враг продолжает системный террор нашей области. В результате атаки БпЛА Shahed-136 в Запорожье разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Возникли пожары, которые были вовремя локализованы нашими спасателями. Пострадавших нет", - написал он. Видео дня

Старух также сообщил, что утром оккупант попал десятью ракетами в областной центр.

"Ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры подверглись разрушениям. Информация о пострадавших уточняется", - отметил он.

Он также подчеркнул, что сейчас главное - соблюдать правила безопасности.

"В оккупанта цель только одна - уничтожить нас, сделать нашу жизнь невыносимой. Сейчас главное - соблюдать правила безопасности и помогать друг другу. Мы выстоим и победим", - добавил руководитель ОВА.

Российские удары по Запорожью

Как известно, в последнее время россияне усилили обстрелы Запорожья. В конце сентября они нанесли ракетный удар по гуманитарной автоколонне гражданских на выезде из Запорожья, погибли 30 человек, 88 получили ранения.

6 октября российские оккупанты запустили ракеты по жилым кварталам города. В результате атаки было разрушено несколько многоэтажек, под завалами оказались люди. В результате удара погибли 17 человек, спасен 21 человек.

В ночь на 9 октября оккупанты ударили ракетами С-300 и X-22 по жилым кварталам Запорожья. Сейчас известно о 14 погибших и 89 раненых, из которых 11 детей.

10 октября стало известно, что ночной ракетной атаки по Запорожью, погиб человек, еще пятеро пострадали, среди них - один ребенок.

11 октября российские захватчики выпустили 12 ракет по Запорожью, в результате чего погиб один человек. А вечером рашисты снова обстреляли Запорожскую область из РСЗО и артиллерии, погибло семь человек и столько же травмировано.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Россия очень боится, что Вооруженные Силы Украины могут начать наступление на Запорожском направлении. Именно поэтому наносит огневые удары по всему направлению, но наступать на Запорожье у нее нет сил.

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