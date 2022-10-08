К счастью, обошлось без жертв и раненых.

Российские оккупанты продолжают атаковать мирные украинские города с помощью иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Сегодня, 8 октября, беспилотники применили для бомбардировки Никополя.

Информацией об ударах поделился глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в официальном Telegram-канале.

"Никополь сегодня атаковали дронами-камикадзе Shahed. Есть повреждения шести частных домов, хозяйственной постройки, линии электропередач. Также загорелся камыш, пожар удалось оперативно потушить. Пострадавших нет", — написал Лукашук.

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Напомним, рашисты регулярно обстреливают Никополь и окружающие территории. Вчера, 7 октября, УНИАН сообщал об ударах по Никопольскому району из тяжелой артиллерии и РСЗО. Почти 40 снарядов было выпущено именно по городу.

Применения иранских БПЛА Shahed-136 в Украине

В середине августа поступили сведения, что Иран продал России тысячу своих дронов-камикадзе Shahed-136. А в сентябре было зафиксировано первое применение беспилотников на фронте в Украине.

Российские оккупанты чаще всего используют БПЛА иранского производства для атак по территории Одесской и Николаевской областей. Однако вчера, 7 октября, с помощью дронов ударили по Запорожью.

Аналитики из американского Института изучения войны считают, что беспилотники Shahed-136 не повлияют на ход войны. Рашисты применяют их для террора гражданского населения.

Аналогичного мнения придерживаются в Пентагоне. Представители Министерства обороны США заявили, что иранские дроны потерпели многочисленные неудачи на поле боя.

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