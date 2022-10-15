По предварительной информации, также сработали силы ПВО. Информация о пострадавших выясняется.

Российские оккупанты утром 15 октября обстреляли Запорожье. В регионе вновь объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Ракетная атака врага по областному центру", - отметил чиновник.

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В свою очередь секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев рассказал, пострадавшие объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших и разрушения уточняется.

"Рашистские террористы снова разбудили город своими проклятыми ракетами. Пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар. Работают соответствующие службы. Информация о пострадавших выясняется. По предварительной информации, также сработали силы ПВО", - отметил Куртев.

Также известно, что ночью 15 октября оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе. В результате обстрелов вспыхнул пожар.

Российские удары по Запорожью

Как известно, в последнее время россияне усилили обстрелы Запорожья. В конце сентября они нанесли ракетный удар по гуманитарной автоколонне гражданских на выезде из Запорожья, погибли 30 человек, 88 получили ранения.

6 октября российские оккупанты запустили ракеты по жилым кварталам города. В результате атаки было разрушено несколько многоэтажек, под завалами оказались люди. В результате удара погибли 17 человек, спасен 21 человек.

В ночь на 9 октября оккупанты ударили ракетами С-300 и X-22 по жилым кварталам Запорожья. Сейчас известно о 14 погибших и 89 раненых, из которых 11 детей.

10 октября стало известно, что ночной ракетной атаки по Запорожью, погиб человек, еще пятеро пострадали, среди них - один ребенок.

11 октября российские захватчики выпустили 12 ракет по Запорожью, в результате чего погиб один человек. А вечером рашисты снова обстреляли Запорожскую область из РСЗО и артиллерии, погибло семь человек и столько же травмировано.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Россия очень боится, что Вооруженные Силы Украины могут начать наступление на Запорожском направлении. Именно поэтому наносит огневые удары по всему направлению, но наступать на Запорожье у нее нет сил.

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