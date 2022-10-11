"Прилеты" зафиксированы в городе Орехов и пгт Степногорск.

Российские оккупанты снова обстреляли Запорожскую область, погибло семь человек и столько же травмированы.

Об этом сообщают в Офисе президента Украины.

"Снова под ударом Запорожская область. Российские террористы, назвавшие себя армией, обстреляли область из РСЗО и артиллерии. "Прилеты" пришлись в город Орехов и пгт Степногорск", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрелов.

Россия продолжает терроризировать Запорожье и область

В конце сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по гуманитарной автоколонне на выезде из города. В результате атаки погибли 30 человек, 88 получили ранения.

Уже 6 октября оккупанты запустили ракеты по жилым кварталам Запорожья. Погибло 17 человек, спасти удалось 21 человека.

В ночь на 9 октября россияне снова атаковали ракетами С-300 и X-22 жилые кварталы города. Погибло 14 человек, среди них 1 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты сознательно ударили именно по жилому дому.

Вас также могут заинтересовать новости: