Российские захватчики вновь совершили очередную атаку на Запорожье.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.
"Очередная вражеская атака! Пребывайте в укрытиях!", - подчеркнул Старух.
"Высока вероятность повторных атак. Помогаем друг другу. Враг коварен, помним об этом", - добавил председатель ОВА.
Позже Старух сообщил, что враг попал ракетой в объект инфраструктуры областного центра.
"Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется", - отметил Старух.
Удар российских оккупантов по Запорожью: что известно
Как сообщил в Telegram секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, по предварительным данным, инфраструктура города подверглась разрушениям.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты регулярно наносят ракетные удары по Запорожью. В результате удара российских оккупантов по Запорожью 6 октября погибло 17 человек.
Сегодня председатель Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что число погибших в результате удара по Запорожью 6 октября может вырасти до 20 человек.