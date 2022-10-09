Граждан призывают находиться в укрытиях, потому что есть высокая вероятность повторных атак.

Российские захватчики вновь совершили очередную атаку на Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Очередная вражеская атака! Пребывайте в укрытиях!", - подчеркнул Старух.

Видео дня

"Высока вероятность повторных атак. Помогаем друг другу. Враг коварен, помним об этом", - добавил председатель ОВА.

Позже Старух сообщил, что враг попал ракетой в объект инфраструктуры областного центра.

"Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется", - отметил Старух.

Удар российских оккупантов по Запорожью: что известно

Как сообщил в Telegram секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, по предварительным данным, инфраструктура города подверглась разрушениям.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты регулярно наносят ракетные удары по Запорожью. В результате удара российских оккупантов по Запорожью 6 октября погибло 17 человек.

Сегодня председатель Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что число погибших в результате удара по Запорожью 6 октября может вырасти до 20 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: