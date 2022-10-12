"Запорожское направление стоит всех направлений", отметил эксперт.

Россия очень боится, что Вооруженные силы Украины могут начать наступление на Запорожском направлении.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Запорожское направление стоит всех направлений, которые есть на сегодняшний день на линии фронта. Запорожское направление нивелирует полностью военную кампанию, затеянную Путиным в феврале против Украины. Почему? Потому что наступление на Мелитополь – это освобождение Энергодара, возвращение атомной электростанции под контроль Украины, возвращение под контроль Украины Северокрымского канала, выход на перешеек в Крым и ликвидация сухопутного коридора в Крым, который сегодня временно пробила Российская Федерация", – заявил он. Видео дня

По мнению Жданова, именно поэтому РФ наносит огневые удары по всему Запорожскому направлению, но наступать на Запорожье у нее нет сил.

"Говорить о том, что завтра Россия перейдет в наступление, нет, у них на Запорожском направлении нет сил и средств для этого. Об этом мы можем поговорить, если они выстоят до этого, где-то в декабре, а может после Нового года, если они справятся с мобилизацией и будут наращивать свои усилия, наращивать войска, в том числе, на Запорожском направлении", – отметил эксперт.

Удары России по Запорожью

Напомним, в ночь на 12 октября россияне выпустили около семи ракет С-300 по Запорожью и области.

А утром 11 октября захватчики выпустили 12 ракет С-300 по Запорожью, в результате чего погиб один человек.