Информация о разрушениях и пострадавших выясняется.

Российские оккупанты снова атаковали ракетами Запорожье.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

Целями врага стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется.

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"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями врага стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется. Находитесь в укрытиях!", - призвал Старух.

В области еще продолжается воздушная тревога.

Удары по Запорожью: что известно

Как известно, в последнее время россияне усилили обстрелы города. В конце сентября они нанесли ракетного удара по гуманитарной автоколонне гражданских на выезде из Запорожья, погибли 30 человек, 88 получили ранения.

Как сообщал УНИАН, 10 октября в результате ракетной атаки по Запорожью разрушена многоэтажка.

В ночь на 9 октября оккупанты нанесли удары ракетами С-300 и X-22 по жилым кварталам Запорожья. Сейчас известно о 14 погибших и 89 раненых, из которых 11 детей.

6 октября российские оккупанты запустили ракеты по жилым кварталам города. В результате атаки было разрушено несколько многоэтажек, под завалами оказались люди. В результате удара погибли 17 человек, спасен 21 человек.

10 октября стало известно, что в результате ночной ракетной атаки по Запорожью погиб человек, еще пятеро пострадали, среди них - один ребенок.

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