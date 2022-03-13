Два миллиона жителей, которые не покинули свои дома, не останутся один на один в случае ухудшения ситуации, отметили в КГГА.

В Киеве сформирован двухнедельный запас необходимых продуктов питания для двух миллионов киевлян, которые остались в городе.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

"Город подготовился к возможным действиям в случае блокады. Те два миллиона киевлян, которые не оставили свои дома, не останутся один на один в случае ухудшения ситуации. Столичная власть в сотрудничестве с бизнесом сделала максимум для того, чтобы открылись магазины и аптеки, а цены в них сохранялись на доступном уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что город благодарен украинским и зарубежным партнерам, которые смогли в кратчайшие сроки обеспечить большие и маленькие магазины самыми необходимыми товарами и организовали их почти бесперебойную доставку.

"Кроме того, в столице выплачиваются зарплаты и пенсии, поэтому просим жителей Киева по возможности не только покупать все необходимое в магазинах, но и оплачивать коммунальные услуги, которые предоставляются в полном объеме. А также помогайте тем, кто рядом!" - призвали в КГГА.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев.

1 марта россияне в столице пытались сбить ракетой телебашню, однако попали в Бабий Яр. В результате атаки погибли пять человек, а еще пять - пострадали.

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