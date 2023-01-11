Морг Мелитополя переполнен телами оккупантов. В городе распространяют рекламу похоронного бюро по отправке двухсотых в Россию.

Российские оккупанты превратили Мелитополь на военную базу и хаб для "двухсотих".

Как сообщил в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, Мелитополь стал логистическим центром для переброски военных и вооружения на фронт, а теперь еще и хабом для ликвидированных захватчиков.

По его данным, морг Мелитополя переполнен телами оккупантов. В городе распространяют рекламу похоронного бюро по отправке двухсотых в Россию.

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В селе Великая Белозерка под морг переоборудовали захваченную школу, а экскаватор местной агрофирмы используют для рытья братских могил для захватчиков.

Об огромных потерях россияне свидетельствуют масштабы отправления тел в РФ. В частности, сегодня через Камыш-Зарю из Токмака на Волноваху по железной дороге отправили вагоны-рефрижераторы, заполненные 200-ми оккупантов.

Живые россияне опасаются, что вскоре тоже станут "двухсотой". В Михайловке напуганные россияне общаются между собой в магазинах, что их отправят на убой в Васильевку. А в Токмаке реанимация уже забита тяжело раненными российскими военными.

По данным Федорова, после взрывов в Мелитополе с 7 на 8 января вчера оккупанты вывозили лафеты сгоревшей военной техники в сторону Крыма. А по дороге к полуострову сделали кладбище такой техники.

Потери РФ в Украине: актуальные данные

Потери российской армии составили уже около 113 тысяч человек убитыми. Также враг потерял около 3100 танков и 6160 других бронемашин.

Наиболее тяжелым участком фронта стал город Соледар и его окрестности. В Минобороны опровергают заявления противника о контроле над городом, но признают, что ситуация сложная.

Продолжаются боевые действия и Запорожском и Херсонском направлениях. ВСУ стойко держат оборону.

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