Городской голова призвал жителей выезжать со временно оккупированной территории.

Российские захватчики во временно оккупированном Мелитополе начали очередной виток репрессий и новую волну депортации людей из-за обвинений в антироссийской деятельности.

Об этом сообщил голова Иван Федоров в эфире информационного телемарафона. "Что такое депортация? Это человека без вещей вывозят на последний блок-пост в Васильевку, предъявляют ему претензии в якобы ведении антироссийской деятельности и заставляют пешком идти в Запорожье. Так вчера депортировали руководителя Михайловского ПТУ", - рассказал Федоров.

По его словам, очередной виток репрессий начался с конца декабря - сначала рашисти создали телеграмм-канал, в котором освещали всех жителей Мелитополя, которые продолжают занимать проукраинскую позицию.

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"Они выискивают их в закрытых проукраинских чатах и выкладывают эту информацию, таким образом делают живую мишень. В начале января они пошли дальше и сделали в телеграмм чат-бот, в котором просто сосед на соседа может написать, что он имеет проукраинскую позицию, и этого человека сразу везут в комендатуру, сразу допрашивают и в лучшем случае просто проводят профилактическую беседу", - сказал мэр.

Федоров призвал жителей выезжать со временно оккупированной территории из-за новых репрессий.

"Через Васильевку невозможно выехать, за последние три недели выехали четверо людей. В основном наши жители выбирают путь через временно оккупированный Крым и потом или на границу с Грузией, или на границу с ЕС, но там все зависит от воли пограничников РФ. Также путь, который выбирают наши люди, – это из ближайшего аэропорта на территории России перелетают в Молдавию или Турцию... Также есть путь через Бердянск, Мариуполь, Новоазовск, но он чрезвычайно страшный, потому что на территории "ДНР" проводится фильтрация", - добавил Федоров.

Ситуация в Мелитополе

С начала января оккупанты начали новую волну террора против гражданского населения во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что ночью 8 января в Мелитополе была уничтожена база оккупантов и техника противника.

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