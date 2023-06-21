Оккупанты утверждают, что смогут быстро устранить повреждения.

В оккупированном Крыму была повреждена железная дорога вблизи Феодосии – вероятно, в результате диверсии украинских партизан.

Факт повреждения железнодорожной ветки подтвердил глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов, но причин случившегося не назвал.

"В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет", – сообщил он в своем Телеграм.

Между тем в социальных сетях распространяется видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент подрыва железнодорожного полотна партизанами. Однако, поскольку ролик снят в темное время суток, по нему трудно судить, действительно ли эти кадры имеют отношение к повреждению железной дороги вблизи Феодосии.

Ситуация в Крыму – последние новости

Секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал россиянам, остающимся во временно оккупированном Крыму, как можно скорее возвращаться домой. Он напомнил, что возвращение украинской власти на полуостров – только вопрос времени.

Между тем партизаны из движения "АТЕШ" сообщают, что в Крыму население нелояльно к российским оккупантам. Также они сообщают, что через полуостров продолжается переброска военной техники в сторону фронта.

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