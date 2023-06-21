Он отметил, что они не смогут вернуться в РФ через украинскую территорию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов посоветовал россиянам во временно оккупированном Крыму как можно скорее возвращаться домой.

В эфире информационного телемарафона его спросили, о чем свидетельствуют последние спутниковые снимки полуострова, на которых зафиксировано строительство линий обороны оккупантами. "Это испуг. Они понимают, что вопрос только времени, когда мы придем, будем их гнать оттуда. И я бы всем посоветовал как можно скорее пользоваться услугами той постройки, которая на сегодня у них есть, чтобы быть в безопасности", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что оккупанты не будут возвращаться домой через украинскую территорию. "Кто успеет оттуда, скажем так, отправиться на родину, откуда они там приехали, пусть на ту территорию и отправляются. Потому что я могу сказать: все, кто имел собственность до 2014 года, вернут себе эту собственность, все, кто там получил убытки, получат компенсацию за то, что там наделала российская террористическая институция", - добавил он.

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Крым в оккупации: последние новости

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что что война началась с Крыма, поэтому должна им закончиться.

Постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева сообщала, что россиян, незаконно находящихся на полуострове, после деоккупации будут выдворять в индивидуальном порядке.

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