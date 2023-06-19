Во временно оккупированном Россией Симферополе взорвался автомобиль с так называемым "помощником вице-премьера Запорожской области" Владимиром Епифановым.
Как пишет российский Telegram-канал Baza, "чиновник", а также его секретарь и охранник получили сильные ожоги.
Отмечается, что все произошло на Евпаторийском шоссе в 04:00. Епифанов ехал за рулём Toyota Land Cruiser, когда "вдруг взорвался газовый баллон, установленный на машине".
"После этого чиновник уже не смог справиться с управлением, и авто остановилось, лишь наехав на препятствие. Помимо Епифанова, в салоне было ещё два человека: его секретарь и охранник. Все трое мужчин из-за взрыва получили 30-процентные ожоги головы, туловища и рук (охраннику также обожгло левую ногу), так что после аварии их госпитализировали. Сейчас Епифанов и его пассажиры находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причина взрыва на данный момент неизвестна. Якобы за день до этого газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе.
Российский Telegram-канал Mash сообщает, что все находившиеся в машине госпитализированы с ожогами 2–3 степени.
Владимир Епифанов - что о нем известно
Владимир Епифанов называется "помощником вице-премьера Запорожской области" и по совместительству является кандидатом в депутаты от "Единой России".
Известно, что шефом Епифанова является бывший вице-премьер Крыма Андрей Козенко.