Украинские спецназовцы вычислили оккупантов и накрыли их бомбардировкой с дрона.

Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ад оккупантам под Бахмутом.

Как говорится в сообщении СБУ, которая и обнародовала видео уничтожения оккупантов, во время аэроразведки украинские спецназовцы обнаружили траншеи врага, которые были уже усеяны трупами оккупантов.

"А после серии попаданий дронами-камикадзе по их позициям количество "демобилизованных" россиян значительно увеличилась", - отметили в СБУ.

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"Мы бьемся за каждый сантиметр нашей земли! Работаем до полной Победы!", - добавили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе

В настоящее время на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Самая тяжелая ситуация сохраняется в районе Бахмута и Соледара. Так, офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец сказал, что вся элита российской армии, которая пыталась захватить Бахмут, переключилась на Соледар.

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан считает, что российским оккупантам не удастся окружить и захватить город.

А 15 января стало известно, что украинские пограничники разбили группу российских пехотинцев в поле под Соледаром. "Наши воины отработали по оккупантам бомбежкой с дрона. Также, по вагнеровцам отработала артиллерия одной из бригад ВСУ",- сообщили тогда в ГПСУ.

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