Противник за сутки потерял беспилотник и одну единицу автотехники, поделились в ВМС ВСУ.

За прошедшие сутки, 16 января, украинские морские пехотинцы ликвидировали 17 российских оккупантов.

Уничтожены две вражеские самоходные гаубицы, одна единица автомобильной техники и один беспилотник, говорится в сообщении Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"...16 января... морские пехотинцы уничтожили грузовик, БПЛА и 13 оккупантов. Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего уничтожены две самоходные гаубицы "Мста-С" и четыре российских военных", - отметили в ведомстве.

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В ВМС ВСУ подчеркнули, что окончательные новые потери России в Украине уточняются.

Ситуация на фронте в Украине - сегодня это надо знать

Утром 17 января Генштаб ВСУ сообщил, что россияне ведут наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Кроме того, враг пытается улучшить тактическое положение на Новопавловском, Лиманском и Купянском направлениях.

В Генштабе добавили, что украинские воины на Донбассе отразили вражеские атаки в районах более 20 населенных пунктов. Общие потери РФ в Украине уже составляют примерно 116 950 захватчиков. Кроме того, уничтожено, в частности, 2104 артсистемы, 1872 беспилотников оперативно-тактического уровня и 4877 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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