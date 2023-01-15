При этом эксперты прогнозируют, что удержание позиций в черте самого города Соледар украинскими силами маловероятно.

"Повар" Путина Евгений Пригожин, выставляя на показ действия наемников в Соледаре, рекламирует свою ЧВК "Вагнер" и заодно пытается "очернить русские войска".

На это в свежем обзоре указали аналитики Института изучения войны (ISW). Они добавили, что Пригожин использует роль своей ЧВК в захвате Соледара для повышения личного политического статуса и опосредованной критики ВС РФ.

В ISW объяснили, что Пригожин опубликовал 14 января видеоролики, которые по его утверждению, были сняты в Соледаре, чтобы придать значимости "Вагнеру" в захвате города.

Видео дня

"Пригожин показал командира группы "Вагнера", который руководил захватом населенного пункта, и восхвалял возможности ПВК в сравнении с обычными российскими военными", - говорится в обзоре ISW.

Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" достигла успеха благодаря богатому опыту, независимости, эффективному военному оборудованию и действенному управлению.

Эксперты предположили, что этим Пригожин пытается рекламировать дальнейший набор (в ЧВК – ред.) и очернить российские войска, лоббируя увеличение роли "Группы Вагнера" и его лично в войне в Украине.

Также аналитики указали, что российские оккупанты продолжают наступательные операции вокруг Соледара, а также в районе Бахмута и Авдеевки. Эксперты прогнозируют, что удержание позиций в черте самого города Соледар украинскими силами маловероятно.

Также в обзоре указано, что западные официальные лица все чаще предупреждают, что РФ готовится ко второй волне мобилизации.

Кроме того, эксперты института отметили, что Кремль продолжает вести пропаганду о том, что украинское правительство ущемляет религиозные свободы, для оправдания своего отказа от переговоров с Украиной и, вероятно, в надежде настроить международное общественное мнение против Украины.

Бои за Бахмут и Соледар

Офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец рассказал, что вся элита российской армии, которая пыталась захватить Бахмут, переключилась на Соледар.

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан считает, что российским оккупантам не удастся окружить и захватить город, где идут ожесточенные бои.

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