В любом случае, чтобы распознать цель, нужно включить радиолокационную станцию на активный режим. Эти данные и собирает РФ, объяснил Жданов.

Воздушные шары, которые Россия начала применять в Украине 15 февраля, нацелены на обнаружение систем ПВО. В то же время некоторые их типы не оборудованы специальной электроникой и только перегружают противовоздушную оборону.

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, "как правило, дроны-разведчики привязываются к местности, имеют систему GPRS-навигации, передают готовые координаты для того, чтобы враг мог нанести готовый удар по координатам".

На вопрос, почему ПВО не может отличить эти воздушные шары от дронов-разведчиков, Жданов ответил: "Для этого нужен навык расчета, чтобы они научились распознавать их как ложные цели. Я думаю, что со временем этот навык придет. Раз они появились в воздухе, значит, они будут появляться очень часто".

"Например, если на высоте 500 м летит этот зонд, скорость ветра 40-50 км / ч, то он же будет лететь с такой же скоростью. Чем не разведовательный дрон? Тут именно навык, какую точку дает этот уголковый отражатель, который несет на себе этот зонд. Вот в этом будет основная проблема распознавания этих шаров как ложных целей для системы ПВО", - сказал эксперт.

В любом случае, чтобы распознать цель, нужно включить радиолокационную станцию на активный режим, добавил он.

"Эти данные передаются самолету-разведчику, который поднимается за 200-300 км. И он сразу засекает. По мощности луча они (оккупанты) могут определять тип радиолокационной станции", - объяснил Жданов.

Россия начала применять воздушные шары – что известно

15 февраля ВСУ впервые зафиксировали в небе над Киевом воздушные шары РФ, в связи с чем в области была объявлена тревога. Сообщалось, что шары собирали данные о размещении систем ПВО, либо просто истощали ресурс зенитных войск.

На следующий день, 16 февраля, Россия осуществила массированный пуск ракет по Украине, повредив в очередной раз объекты критической инфраструктуры.

Эксперты сходятся во мнениях, что Россия теперь будет чаще прибегать к "ложным воздушным целям". Таким образом, страна-агрессор адаптирует свои атаки.

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