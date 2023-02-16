Россия, вероятно, возвращает накопительный потенциал боеприпасов на осенние показатели 2022 года.

Россия может вывести крылатые ракеты Х-22, которые фактически не перехватываются украинскими ПВО, в отдельную категорию ударов, считает военный обозреватель Александр Коваленко.

Эксперт сделал несколько важных замечаний по поводу последней ракетной атаки России.

По его мнению, РФ еще во время удара 10 февраля подтвердила, что может накапливать Х-22 отдельной статьей. Кроме того, Россия, вероятно, возвращает накопительный потенциал боеприпасов на осенние показатели 2022 года. Это может быть связано с наладкой поставок контрабандных элементов для производства, отмечает Коваленко.

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Отдельно Коваленко упомянул о применении Россией шаров с уголковыми отражателями. Это, по словам эксперта, может быть частью адаптации россиян с целью повышения эффективности своих ударов: "Ведь за счёт данных, примитивных и весьма дешёвых объектов, они не только отвлекали нашу ПВО, но и вскрывали её месторасположение".

"Не удивлюсь, если в рамках налётов дронов-камикадзе данные шары так же будут применяться, для повышения эффективности налёта, посредством отвлечения на себя внимания средств ПВО. То есть, сегодняшний удар был больше экспериментальным, нежели заурядным", - высказался Коваленко.

Эксперт прогнозирует, что украинские ПВО приспособятся и к этим новым ухищрениям врага, сделают соответствующие выводы и улучшат показатели как реагирования, так противодействия. "А вот россияне, переходящие на шары с железками, это прямо как констатация деградации технологической мысли", - констатировал Коваленко.

Массированный удар по Украине 16 февраля - что известно

Сегодня ночью, 16 февраля, российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, в частности по объектам критической инфраструктуры.

По данным Воздушных сил ВСУ, противник выпустил по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Несколько крылатых ракет Х-22 достигли своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

В Воздушных силах в очередной раз напомнили, что сейчас на вооружении украинских военных нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

По мнению спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, сегодня днем РФ может повторно ударить по Украине. "Вполне вероятно, поскольку мы говорим о том, что они выискивают новую тактику, которая будет для них результативной", - сказала она.

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