Тревога не связана с ракетной угрозой.

15 февраля около 11:00 в Киевской области объявили воздушную тревогу. В то же время в других регионах, судя по данным онлайн-карты, спокойно. Сигнал тревоги не выключали в Луганской области и в оккупированном Крыму.

Тревога не связана с ракетной угрозой. Как сообщает Киевская ОВА, военные в небе над Киевской областью заметили "воздушные цели".

Работает ПВО. Граждан призвали сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

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ОБНОВЛЕНО 14:30. Спикер командования ВВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона уточнил, в небе Украины зафиксированы вражеские шары с отражателями, которые двигаются по направлению ветра и ведут радиолокационную разведку.

По этой причине в некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу и 14 февраля. "Вчера был случай с севера на юг - были воздушные тревоги. Туда и двигались воздушные шары, залетели даже в Молдову", - поделился Игнат. Молдова была вынуждена перекрывать воздушное пространство, чтобы обезопасить коммерческие рейсы от этих "целей".

Массированный ракетный удар по Украине - когда будет

Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк 13 февраля допустила, что российская армия может нанести новый ракетный удар по Украине на годовщину полномасштабного вторжения в Украину - 24 февраля. Дело не только в любви российских оккупантов к символическим датам, но и в среднем интервале между атаками, подчеркнула Гуменюк.

Последний массированный пуск крылатых ракет и иранских БПЛА Россия осуществила 10 февраля. Основную партию "подарков" противника тогда наши ПВО отбили, однако были и "прилеты" по энергосистеме Украины.

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