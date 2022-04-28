Также повреждены два дома в частном секторе.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, есть пострадавшие.

Об этом в своем Telegram сообщает Запорожская областная военная администрация.

"Запорожье, утро, прилет вражеской ракеты. Предварительная информация: повреждены два дома в частном секторе. Удар был нанесен рашистской авиацией, применили ракеты Х-55 класса "воздух - земля"", - сказано в сообщении.

В настоящее время известно о трех пострадавших, один из которых ребенок.

Уточненную информацию в ОВА обещают предоставить позже.

Напомним, по данным Генштаба, враг пытается укрепиться в Запорожской области. Там вражеские войска в результате штурмовых действий закрепились вблизи села Таврийское.

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