Россияне сегодня нанесли ракетный удар по Запорожью / фото Запорожская областная военная администрация
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, есть пострадавшие.
Об этом в своем Telegram сообщает Запорожская областная военная администрация.
"Запорожье, утро, прилет вражеской ракеты. Предварительная информация: повреждены два дома в частном секторе. Удар был нанесен рашистской авиацией, применили ракеты Х-55 класса "воздух - земля"", - сказано в сообщении.
В настоящее время известно о трех пострадавших, один из которых ребенок.
Уточненную информацию в ОВА обещают предоставить позже.
Напомним, по данным Генштаба, враг пытается укрепиться в Запорожской области. Там вражеские войска в результате штурмовых действий закрепились вблизи села Таврийское.