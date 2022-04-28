На Южнобугском направлении группировки противника сосредотачивают основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

В Запорожской области вражеские войска в результате штурмовых действий закрепились вблизи села Таврийское.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 6.00 28 апреля.

На Южнобугском направлении группировки противника основные усилия сосредотачивают на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

"Враг в результате штурмовых действий закрепился в районе населенного пункта Таврическое, пытается наносить огневое поражение по позициям украинских войск в районах населенных пунктов Александровка и Новая Заря. В районах населенных пунктов Станислав и Молодецкое наращивает подразделения реактивной и ствольной артиллерии", - сообщили в штабе.

По данным Генштаба, на Таврическом направлении подразделения противника продолжают проведение демонстрационных действий и маневров с целью введения в заблуждение и недопущения переброски войск ВСУ на другие направления.

Оккупанты продолжают использовать аэродром Мелитополя для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8.

Также отмечается, что с целью корректировки и оценки результатов огневого поражения враг провел воздушную разведку в районе населенного пункта Затока.

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24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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