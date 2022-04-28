Российские корабли в Черном море остаются в готовности к нанесению ракетных ударов по Украине.
Об этом сообщил пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
"В Черноморской операционной зоне корабельная группировка флота рашистов с подводными лодками остается в готовности нанесения ракетных ударов по Украине", - говорится в сообщении.
Война в Украине:
24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
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