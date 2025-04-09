Источники УНИАН сообщили, что это мужчины 1991 и 1998 года рождения.

Украине известны личные данные о двух гражданах Китая, взятых в плен на линии фронта в Донецкой области. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники из сектора безопасности и обороны.

В частности, в Донецкой области украинскими военными были взяты в плен два гражданина Китайской Народной Республики.

Китайскими пленными являются:

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Ванг Гуанцзюн (Wang Guangjun, имя и фамилия на китайском: 王广军), 1991 года рождения.

Чанг Ренбо (Zhang Renbo, 张仁波), 1998 года рождения.

Китайские пленные в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые публично рассказал, что украинские военные взяли в плен китайских военных на территории Украины. В Донецкой области в районе населенных пунктов Тарасовка, Белогоровка состоялся бой украинских защитников и шестерых китайцев, двое из которых взяты в плен. Также есть документы, паспорта и даже кредитные карты этих граждан КНР.

По данным военнослужащих 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады, двух граждан КНР взяли в плен на днях. Они находились на вражеской стороне - в зоне боевых действий, с оружием в руках, в составе подразделения российских оккупационных войск. Сейчас правоохранители проводят все необходимые процессуальные действия с пленными.

В то же время, МИД Китая заявил, что сейчас "проверяет ситуацию" с Украиной и подчеркивает призывы к своим гражданам держаться подальше от зон вооруженных конфликтов и не участвовать в вооруженных конфликтах.

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