В МИД Китая напомнили о призыве "избегать зоны вооруженных конфликтов" и участия в них.

В Китае отреагировали на сообщение о том, что Украина взяла в плен на фронте граждан Китая, которые воевали на стороне России.

Как сообщает Sky News, краткая реакция на заявление Украины появилась из Министерства иностранных дел Китая. Вчера украинский президент Владимир Зеленский потребовал реакции от КНР на этот инцидент.

МИД Китая заявил, что сейчас "проверяет ситуацию" с Украиной и подчеркивает призывы к своим гражданам держаться подальше от зон вооруженных конфликтов и не участвовать в вооруженных конфликтах.

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Граждане Китая попали в плен - что известно

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, украинские военные пополнили обменный фонд, взвяши в плен в Донецкой области двух китайских солдат, которые воевали на стороне оккупантов. Он добавил, что есть документы, которые доказывают, что это граждане Китая.

Позже стало известно, что операцию осуществили военнослужащие 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Военные отметили, что китайцы находились на вражеской стороне - в зоне боевых действий, с оружием в руках, в составе подразделения российских оккупационных войск.

Соединенные Штаты Америки видели сообщения о захвате в украинский плен двух граждан Китая, которые воевали против Украины на стороне России. В Белом доме назвали эти сообщения "тревожными" и отметили большую роль Китая в войне РФ против Украины.

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