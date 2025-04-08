Стало известно, какая бригада захватила в плен граждан КНР.

8 апреля стало известно, что украинские военные захватили в плен двух китайских солдат, которые воевали против Украины на стороне РФ. Появились новые подробности этой операции.

Как выяснилось, китайских военных в плен захватили военнослужащие 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"Воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады на днях взяли в плен двух граждан Китайской Народной Республики. Они находились на вражеской стороне – в зоне боевых действий, с оружием в руках, в составе подразделения российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас правоохранители проводят все необходимые процессуальные действия с пленными.

Пленные китайские солдаты в плену

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Донецкой области украинские защитники взяли в плен двух китайских солдат, которые воевали на стороне оккупантов. По его словам, есть документы, которые доказывают, что это граждане Китая.

Активист и исполнительный директор Межпарламентского альянса по вопросам Китая (IPAC) Люк де Пулфорд заявил, что если выяснится, что эти пленные были частью китайской армии, на Пекин должны наложить санкции.

В то же время военный эксперт Роман Свитан акцентировал, что присутствие в армии РФ китайских солдат не свидетельствует о том, что противник испытывает дефицит живой силы.

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