Россия и Китай будут заявлять, что эти военные не имеют никакого отношения к армии Китая, считает Крамаров.

Китайские военные, которых Силы обороны накануне взяли в плен, не являются кадровыми силами армии КНР. Об этом заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров на Radio NV.

Он добавил, что скорее всего, речь идет о наемниках, которых в российской армии есть значительное количество. По словам эксперта, скорее всего, как Пекин, так и Москва будут продвигать именно такой тезис, комментируя участие китайских военных в войне против Украины.

"Если это бывшие кадровые военные. А давайте помнить, что Китай - это автократическое, коммунистическое, закрытое государство. В котором все военные - это люди, которые имеют ограничения на выезд за границу. Они находятся на специальном учете. Поэтому говорить, что просто так какие-то китайские военные туда попали... Это не содержит как с корейцами массированного характера. Уверен, что будут бить, что это люди, которые не имеют никакого отношения к официальному Пекину", - сказал Крамаров.

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Китайские военные на стороне РФ: что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донецкой области Силы обороны взяли в плен двух китайских военных. На это заявление отреагировали в Пекине, заявив, что сейчас "проверяют эту информацию" и призвали своих граждан "держаться подальше от зон вооруженных конфликтов".

Один из китайцев, которого Силы обороны взяли в плен, рассказал, что пришел на войну, чтобы стать военнослужащим и получить гражданство Российской Федерации. Он также заявил, что заплатил за это 300 тысяч рублей.

На взятие в плен китайских бойцов отреагировали и в США. Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Белый дом знает о факте сдачи в плен китайских военных. Она также отметила, что Китай является крупным спонсором России в войне в Украине.

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