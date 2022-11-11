Рано пока давать какие-либо оценки действиям россиян на Херсонском направлении, отметили в министерстве обороны США.

США видят, как российские войска укрепляют оборонные рубежи в Херсонской области. Вместе с тем на юге продолжается контрнаступление ВСУ.

Как отметила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, давать какие-либо оценки анонсированному Россией выводу войск с правобережья Херсонской области пока рано.

"Мы видели, как русские усиливают свои оборонительные рубежи, и мы видим, как украинцы продолжают контрнаступление, но мне больше нечего добавить... Мы видели некоторые признаки движения (россиян - ред.) в Херсоне, слишком рано давать оценку полному выводу российских войск", - сказала она.

Контрнаступление ВСУ на юге

На днях ВСУ возобновили активное продвижение на Херсонском направлении, вместе с этим россияне заявили о якобы запланированном отводе своих войск с правого берега области.

Украина пока не видит признаков того, что враг решил проститься с областным центром без боев, отметил после заявления генерала Суровикина советник главы ОП Михаил Подоляк.

Кроме того, по словам министра обороны Алексея Резникова, России понадобится не менее недели для вывода войск. По его данным, в Херсоне и области находится примерно 40 тысяч оккупантов.

В Генштабе, в свою очередь, подтвердили освобождение 12 населенных пунктов, отметив, что враг продолжает минирование дорог и гражданской инфраструктуры, а также дооборудование системы оборонительных рубежей.

По мнению западных аналитиков, отступление российских войск позволит освободить Херсонскую область к речке Днепр в ближайшие дни или недели.

По данным Генштаба, на фоне успехов ВСУ на юге враг атаковал украинских защитников одновременно на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Обстреливали позиции ВСУ и на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: