Некоторые системы ПВО, переданные Западом Украине, уже прошли успешное "боевое крещение".

Вашингтон намерен помочь Украине создать сеть из систем противовоздушной обороны разной дальности.

Как отметила во время брифинга в Пентагоне пресс-секретарь министерства Сабрина Сингх, в поставленных Украине установках ПВО разные диапазоны работы, "все они по-разному делают свой вклад на поле боя, что делает украинцев эффективными".

"Мы видим успех с некоторыми из систем, которые мы им дали, и я имею в виду, что мы в основном создаем, я могу использовать здесь плохую аналогию, но сеть систем ПВО разной дальности, которая позволяет им выполнять любые задачи", - сказала Сингх.

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Какие ПВО передает Запад

Великобритания передала Украине ракеты средней дальности "воздух-воздух", известные как AMRAAM. Эти ракеты поставлены для системы противовоздушной обороны NASAMS, которую Украине пообещали передать Соединенные Штаты.

Нидерланды передадут Украине ракеты для усиления противовоздушной обороны на общую сумму в 15 миллионов евро.

В то же время немецкий ЗРК "IRIS-T" уже прошел "боевое крещение" и хорошо показал себя во время последних обстрелов со стороны российской армии.

На фоне контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении Вашингтон объявил вечером 10 октября о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Пакет включает предоставление новых испанских установок ПВО Hawk, американских ЗРК Avenger с ракетами Stinger, а также миллионы боеприпасов, в частности, к стрелковому оружию.

Система HAWK является предшественником системы противоракетной обороны PATRIOT, которая, по словам представителей США, пока не рассматривается Украиной.

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