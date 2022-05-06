Кирби уточнил, что США "не передавали Украине конкретную информацию о нацеливании "Москвы".

Пентагон отрицает, что США передавали Украине "конкретную информацию о целях" для потопления российского ракетного крейсера "Москва".

Об этом заявил на брифинге представитель министерства Джон Кирби, цитирует CNN.

Раньше CNN писал со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Америки, что американская разведка помогла Украине потопить крейсер.

"Украинские силы, заметив российский военный корабль в Черном море, связались со своими американскими контактами, чтобы подтвердить, что это на самом деле крейсер "Москва". С американской стороны ответили, что это именно тот корабль, и предоставили разведданные о его местонахождении", - говорилось в материале.

Теперь же Кирби уточнил, что США "не передавали Украине конкретную информацию о нацеливании "Москвы".

"Мы не участвовали ни в решении украинцев нанести удар по кораблю, ни в проведенной ими операции. Мы не знали заранее о намерениях Украины нанести удар по кораблю", - добавил Кирби.

Украина заявила, что в середине апреля по кораблю были нанесены удары двумя противокорабельными ракетами "Нептун". Россия заявила, что повреждение корабля произошло в результате детонации боеприпасов.

"Украинцы имеют свои собственные разведывательные возможности для отслеживания и нацеливания на российские военно-морские корабли, как они это сделали в этом случае", — сказал Кирби.

Как сообщал УНИАН, крейсер "Москва" был поражен 13 апреля двумя противокорабельными ракетами типа "Нептун" украинского производства.

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