Геннадий Хазан отмечает, что россияне всегда пользуются моментом, когда украинцы собираются компактно, а это обычно происходит на праздники.

Вероятность ударов РФ по Украине на Пасху довольно высока и люди должны это осознать, подчеркнул президент Украинской ассоциации пилотов Геннадий Хазан. Об этом он сказал в эфире Киев24.

"Россияне пользуются, когда собирается большое количество украинцев компактно. А это происходит на праздники. И наносят поражения по нам. Мы не должны забывать, кто наши соседи - подлые, коварные существа. Мы должны ожидать от россиян каждый день возможной попытки поражения нас, в частности гражданских людей. Поэтому не стоит думать - стрельнут они или не стрельнут. Они обязательно стрельнут, если будет большое количество людей где-то в каком-то городе, в приграничье", - прокомментировал он.

Хазан отметил, что ВСУ работают на опережение, в частности поражают такие цели, как пусковые установки и тому подобное.

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"Например по казармам (112-й ракетной бригады РФ - УНИАН) прилетело. Наши летчики позавчера как козлов гоняли, что аж роща шумела, их (россиян) трясло. Наши отомстили. Как сказали мне офицеры, аж писюны летали русские в разные стороны, как наши по ним ударили", - отметил он.

По словам Хазана, не 100-процентно, но скорее всего вероятность ракетного удара по городам, которые находятся очень близко к границе с РФ, достаточно высока.

"И каждый из нас, граждан Украины, должен осознавать эти риски. Люди должны себе осознать, что возможность запуска россиянами ракет на Пасху достаточно и очень высока", - подчеркнул он.

Удар по Сумах в Вербное воскресенье - подробности

Как сообщал УНИАН, в Вербное воскресенье, когда люди шли в храмы россияне ударили по центру Сум. Они направили одну ракету, а через несколько минут, когда на место попадания сбежались местные, чтобы спасать пострадавших, оккупанты ударили второй ракетой, уже снаряженной кассетным боеприпасом для максимального поражения. В результате этой атаки погибли 35 человек, еще около 120 получили ранения.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что россияне нанесли удар по Сумах двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23. По его словам, били с территории Курской и Воронежской областей.

Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что во время атаки на Сумы российские "Искандеры" били по низкой траектории, поэтому ракеты долетали очень быстро.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис предупредил, что страна-агрессор Россия может устроить еще более жестокую атаку против Украины на Пасху, 20 апреля. "Эта неделя - Страстная неделя, мы дойдем до Пасхи - я не сомневаюсь, что (РФ) сделает что-то еще более ужасное на Пасху. Возможно, это станет переломным моментом, когда мы скажем: ладно, смотрите, надо усилить санкции", - сказал он в интервью Lrt.

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