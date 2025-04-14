Вопрос противодействия таким атакам россиян достаточно сложный, говорит Криволап.

Российские оккупационные войска атаковали Сумы 13 апреля ракетами "Искандер", которые летели очень низко. В теории, системы Patriot могли бы среагировать на эти цели, но все куда сложнее, заявил авиационный эксперт Константин Криволап.

"Что касается обнаружения пусковых площадок, когда там находится ракета "Искандер" здесь есть целый ряд проблем. Если дальность "Искандера" 500 км, то на таком расстоянии средствами радиолокационного обнаружения – это за гранью. Я даже не уверен, что AWACS (самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, – ред.) смогут это сделать и обнаружить такие цели. Здесь, скорее всего, нужна космическая разведка и достаточно мощная, достаточно оперативная, потому что время развертывания ОТРК "Искандер" – 20 минут фактически", – пояснил Криволап в комментарии РБК-Украина.

По его словам, во время атаки на Сумы российские "Искандеры" били по низкой траектории, поэтому ракеты долетали очень быстро.

Видео дня

"Эти пускали низом. Я даже не уверен, что если бы там стояли Patriot... Скорее всего они бы смогли среагировать, но мы не можем поставить каждые 25-50 км или по всем нашим городам Patriot, потому что они тогда сами будут в зоне поражения российских средств. Поэтому вопрос противодействия таким атакам россиян достаточно сложный – инженерно, технически и организационно", – констатировал Константин Криволап.

Удар России по Сумам

Утром в воскресенье, 13 апреля, российские террористы атаковали Сумы баллистикой. Удар унес жизни 35 человек, в том числе двух детей. 129 человек пострадали, среди них 17 детей. Такие данные по состоянию на 20:00 14 апреля приводили в ГСЧС Украины. На месте трагедии продолжают разбирать завалы.

В МВД Украины сообщали, что во время атаки ранения получили 14 полицейских. Кроме того, среди погибших и пострадавших есть сотрудники других служб, которые занимались ликвидацией последствий российского обстрела. В ГСЧС позже заявили, что погибших и раненых среди спасателей нет.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что россияне нанесли удар по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23. По его словам, били с территории Курской и Воронежской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: