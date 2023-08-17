Уже сегодня утром есть много целей в воздушном пространстве Украины.

В связи с активными боевыми действиями на Юге и Востоке увеличилось количество воздушных тревог в Украине. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Вчера было много воздушных тревог. И Юг, и Восток нашего государства был атакован. Связано это с тем, что идут интенсивные боевые действия на земле. Соответственно россияне поднимают авиацию - штурмовую и истребители, которые работают постоянно в небе", - отметил он.

По его словам, уже сегодня, как и вчера, высокая авиационная активность. "Уже попросыпались москали, много воздушных целей наблюдается в воздушном пространстве. Здесь и два А-50, три Ил-22, до шести беспилотников, есть истребители. Большая авиационная активность в последнее время", - сказал Игнат.

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При этом он добавил, что особенно высокой она была вчера на восточном направлении, на Харьковском направлении, где применялись врагом различные типы ракет.

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Как сообщал УНИАН, командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил о сбитии сегодня утром российского вертолета Ка-52 на Бахмутском направлении.

Ранее в воздушных силах рассказали, что во время последних ракетных ударов РФ по Украине вражеские ракеты маневрировали в украинском небе: летели на запад, а потом резко меняли курс и "наматывали" круги над регионами. С ударными дронами типа "Шахед" происходит примерно то же самое.

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