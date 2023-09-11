Отмечается, что россияне обустроились на аэродроме Кача.

Вертолетную базу российских оккупантов обнаружили во временно оккупированном Крыму. Речь идет о военном аэродроме Кача на севере полуострова.

"Наши агенты посетили военный аэродром, расположенный на севере города Севастополя", - говорится в сообщении партизан "АТЭШ".

Отмечается, что на обнародованных кадрах видно вертолетную площадку с техникой оккупантов.

"Это маленький фрагмент большой работы наших специалистов. Фиксируем, что вертолетов становится все меньше! Информация передана в нужные руки", - указали партизаны.

Ситуация в Крыму - последние новости

На территории временно оккупированного Крыма все чаще гремят взрывы. Почти каждый раз россияне отчитываются об "успешной" работе ПВО, но в Сеть часто просачиваются видео, которые говорят обратное. Так, второй раз был поврежден Крымский мост, а также уничтожена система С-400.

9 сентября во временно оккупированном Симферополе и вовсе загорелась военная часть. Уже 10 сентября захватчики пожаловались на атаку группы неизвестных беспилотников. В Минобороны РФ заявили, что средства ПВО уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов еще над акваторией Черного моря.

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