Глава Службы военной разведки Украины Вадим Скибицкий убежден, что Крым является ключом к проецированию "региональной мощи" России.

Президент России Владимир Путин и его войска на оккупированном юге Украины сделают все возможное, чтобы сохранить контроль над Крымом.

Такое заявление сделал, заявил заместитель главы Службы военной разведки Украины Вадим Скибицкий на Ялтинском саммите Европейской стратегии в Киеве, отметив при этом, что в Киеве продвигают планы по освобождению полуострова, несмотря на опасения Запада по поводу эскалации ситуации со стороны России, сообщает Newsweek.com.

Скибицкий отметил, что Крым является ключом к проецированию "региональной мощи" России.

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Россия, по словам Скибицкого, сейчас имеет 423 000 военнослужащих на украинской земле, на оккупированных участках восточного Донбасса, в Крыму и южноукраинском "сухопутном коридоре".

После аннексии полуострова кремлевскими "зелеными человечками" в 2014 году "Россия превратила полуостров в мощную военную базу и восстановила все военные объекты бывшего Советского Союза", — сказал представитель разведки.

"Они делают все возможное, чтобы сохранить оккупированные ими территории: Херсонскую область, Запорожскую область, а также сохранить Крым", — сказал Скибицкий, отметив географическое доминирование Крыма на Черном море и последующее благо для Москвы.

"Крым помогает им полностью контролировать Черноморский регион и перебрасывать силы в Средиземное море. Их присутствие в Сирии и в африканских странах подкреплено их присутствием в Черном море, их объектами, которые позволяют им обеспечить все возможное к тому, что у них есть за рубежом", - добавил Скибицкий.

"В настоящее время РФ активно использует Крымский полуостров для снабжения своих подразделений в Херсонской и Запорожской областях…Именно через Крым проходят все их пути снабжения, боеприпасы и личный состав. В Крыму недавно сформировали вновь созданную 18-ю общевойсковую армию, которая сейчас активно используется на запорожском направлении для предотвращения нашего контрнаступления", - сказал Скибицкий.

Скибицкий также отметил, что угроза, которую представляет для нас Черноморский флот, прежде всего связана с крылатыми ракетами "Калибр".

"В течение последнего месяца они активно использовали Крым для нанесения ударов по нашим портовым объектам... Мы можем прогнозировать, что Россия продолжит накапливать военный персонал и наращивать свою армию в Крыму и делать все возможное, чтобы контролировать Черноморский регион", - добавил Скибицкий.

Возвращение Крыма

В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что деоккупация Крыма является безальтернативной целью Украины. Глава государства убежден, что Украина одержит победу и вернет Крым.

В августе 2023 года Зеленский прокомментировал, каким видит будущее Крыма после деоккупации. Он подчеркнул, что украинский флаг обязательно будет на нашем полуострове после деоккупации. По словам главы государства, планируется развитие экономики полуострова, а также открытие рабочих мест.

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