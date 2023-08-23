В ГУР сообщили, что в результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

Во временно оккупированном Крыму сегодня, 23 августа была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. "23 августа 2023 года около 10:00 вблизи села Еленовка на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму произошел взрыв, который уничтожил российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф", - говорится в сообщении.

Как отметили в разведке, в результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

"Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это ― болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что окажет серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму", - отметили в ГУР.

Кроме того, радио Свобода, с помощью спутникового снимка Planet.com, сделанного 22 августа, смогло точно установить место удара. Согласно данным сервиса Wikimapia, до этого в этом месте была полевая позиция зенитных ракетных комплексов С-300.

"Бавовна" в Крыму

Ранее сегодня, 23 августа, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Крыму поражен береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) "Бастион", который является одним из носителей ракет "Оникс", которыми россияне наносят удары по Украине.

Также он проинформировал о поврежденных радиолокационных станциях. В то же время, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в Telegram отметил, что поражены радиолокационные станции - на крымском мысе Тарханкут.

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