Аксенов заявил о работе ПВО.

Сегодня во временно оккупированном Крыму слышали взрывы, захватчики заявляют о работе противовоздушной обороны.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что на севере полуострова сбили беспилотный летательный аппарат. "На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА", - написал он в 11:12.

Кроме того, оккупанты говорят о задержании мужчины, который якобы готовил диверсию на железной дороге. "В Крыму предотвращен теракт на железной дороге, который готовился по заданию украинских спецслужб. Подозреваемый задержан", - сказал Аксенов.

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Военные инциденты в Крыму:

Как известно, военные объекты российский захватчиков на полуострове систематически атакуют беспилотные летательные аппараты.

В Совете нацбезопаности и обороны Украины говорили, что Крым, скорее всего, будет освобождаться военный путем.

В конце августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что успешно уничтожили на мысе Тарханкут российский ЗРК С-400 "Триумф".

Также напомним, как возле Керченского моста подбили российский танкер Sig, который находится под санкциями Соединенных Штатов Америки.

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