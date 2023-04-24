Сообщается об ударе по группе росгвардейцев, несших службу в оккупированной части Херсонщины.

Украинские партизаны нанесли удар по блокпосту россиян в районе оккупированного города Алешки в Херсонской области. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", которое действует в регионе.

"Агент "АТЕШ" 23.04.2023 около 21:00 провел диверсию на важном для рашистов объекте вблизи блокпоста в районе н.п Алешки, что привело к потерям среди россиян. Под раздачу самодельного взрывного устройства попал блокпост с росгвардейцами, которые терроризировали местное население", – говорится в сообщении

Как уточнили в Центре национального сопротивления, блокпост располагался возле "военного инфраструктурного объекта". Также там утверждают, что в результате атаки якобы "был ликвидирован отряд росгвардейцев, которые несли дежурство".

Видео дня

Ситуация на Херсонщине

Во вчерашней сводке американского Института изучения войны появилось утверждение, будто бы украинские силы захватили небольшой плацдарм на левом берегу Днепра в районе Херсона. Этому якобы есть фото и видеодоказательства.

В течение всего последующего дня российские оккупанты интенсивно обстреливали правый берег Днепра на Херсонщине, в том числе сам город Херсон. Как пояснила спикер Сил обороны юга Наталия Гуменюк, так оккупанты хотели показать, что контролируют ситуацию.

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