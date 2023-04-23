Сегодня агрессор активно обстреливает Херсонщину.

В воскресенье российские оккупанты значительно усилили обстрелы Херсонского и Бериславского районов из-за информации о появлении плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра. Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

По ее словам, информация о якобы присутствии украинских военных на левом берегу Днепра в Херсонской области принесла немало проблем. Реагируя на эти сообщения, оккупанты существенно усилили атаки по правому берегу. В результате были разрушены около 30 жилых домов и школа, пострадали гражданские.

"Вдохновленный такой информацией враг применил очень мощную авиационную атаку, подтянул артиллерию и пытался доказать всеми силами, что он еще удерживает позиции. Именно такие последствия имеет информационный вброс в условиях гибридной войны. Поэтому нужно очень взвешенно подходить к информации", – заявила Гуменюк.

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Спикер подчеркнула, что аналитики американского Института изучения войны, которые на весь мир сообщили о плацдарме ВСУ на левом берегу Днепра под Херсоном, опирались на сообщения российских "военкоров".

"К сожалению, наше медиа общество еще не готово адекватно реагировать в условиях информационной войны. Надеюсь, что этот урок будет очень мощным и поучительным", – заявила Гуменюк.

Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра – что известно

В отчете американского Института изучения войны (ISW) от 22 апреля говорится, что Вооруженные силы Украины якобы начали контрнаступление и заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

По данным ISW, есть достаточно географически привязанных видео и сообщений от российских "военных корреспондентов", подтверждающих это. Также отмечается, что российские оккупанты удерживают оборону в Олешках и Новой Каховке.

После этого Гуменюк выступила с заявлением, в котором не подтвердила и не опровергла эту информацию, но раскритиковала сам факт распространения подобных сообщений.

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