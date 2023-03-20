Российские захватчики продолжают принудительную "эвакуацию" жителей временно оккупированных территорий для пропагандистских сюжетов и оправдания депортации украинцев. При чем жилье вывезенных людей занимают оккупанты.
Как сообщают в Центре национального сопротивления, россияне вывезли часть жителей временно оккупированных Олешек (Херсонская область) в Чаплинку в принудительном порядке. Оккупанты сделали это якобы из-за "украинских обстрелов".
"Также в населенном пункте активно процветает мародерство. Так и выглядит "русское освобождение", а именно замещение собой местных и грабеж последних. В то же время жителей Олешек, попавших под "эвакуацию", вывезли в другой город, где им без средств к существованию не останется другого выхода, чем получение паспорта врага для получения выплат в 10 тыс. рублей", – говорится в сообщении.
Ситуация на оккупированной Херсонщине
По данным Генерального штаба ВСУ, на захваченных территориях Херсонской области российские оккупанты угрозами заставляют людей получать российский паспорт. За отсутствие документа людей запугивают карательными действиями.
В то же время оккупанты планируют завезти на Херсонщину учителей и врачей. Большинство населения выехало из оккупации, однако персонала в больницах на захваченных врагом территориях не хватает.
Кроме того, на оккупированной территории Херсонщины недавно ликвидировали предателя Сергея Москаленко, который организовывал пыточные. Он был жителем Новой Каховки.