Также в населенном пункте процветает мародерство.

Российские захватчики продолжают принудительную "эвакуацию" жителей временно оккупированных территорий для пропагандистских сюжетов и оправдания депортации украинцев. При чем жилье вывезенных людей занимают оккупанты.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, россияне вывезли часть жителей временно оккупированных Олешек (Херсонская область) в Чаплинку в принудительном порядке. Оккупанты сделали это якобы из-за "украинских обстрелов".

"Также в населенном пункте активно процветает мародерство. Так и выглядит "русское освобождение", а именно замещение собой местных и грабеж последних. В то же время жителей Олешек, попавших под "эвакуацию", вывезли в другой город, где им без средств к существованию не останется другого выхода, чем получение паспорта врага для получения выплат в 10 тыс. рублей", – говорится в сообщении.

Видео дня

Ситуация на оккупированной Херсонщине

По данным Генерального штаба ВСУ, на захваченных территориях Херсонской области российские оккупанты угрозами заставляют людей получать российский паспорт. За отсутствие документа людей запугивают карательными действиями.

В то же время оккупанты планируют завезти на Херсонщину учителей и врачей. Большинство населения выехало из оккупации, однако персонала в больницах на захваченных врагом территориях не хватает.

Кроме того, на оккупированной территории Херсонщины недавно ликвидировали предателя Сергея Москаленко, который организовывал пыточные. Он был жителем Новой Каховки.

Вас также могут заинтересовать новости: