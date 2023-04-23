Военные аналитики впервые указали, что эти территории могут контролировать украинские войска.

Вооруженным силам Украины, вероятно, удалось зайти на левый (восточный) берег Херсонской области. Ранее стали известны детали о том, почему силам РФ удалось "молниеносно" захватить город Херсон в начале полномасштабного вторжения.

Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, которые предоставили российские "военкоры" и блогеры в субботу, 22 апреля. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Согласно снимкам, ВСУ заняли позиции на берегу Днепра к северу от Олешек (примерно 7 км к юго-западу от админцентра области - города Херсон) и смогли продвинуться к северной окраине населенного пункта на трассе Е97, а также к западу от Дачи (10 км к югу от Херсона).

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Также еще один "военкор" РФ утверждает, что российские силы потеряли контроль над некоторыми островами к юго-западу от Херсона.

"Эти кадры также указывают на то, что российские войска могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка, расположенные менее чем в полукилометре к северу от геолокационных позиций украинских военных у Антоновского моста", - говорят аналитики.

Там отмечают, что в период 20 и 22 апреля российские военные блогеры утверждали, что украинская армия уже несколько недель удерживает позиции на восточном берегу области. Сообщалось, что там ВСУ смогли закрепиться, построить линии снабжения и использовать эту локацию в качестве опорного пункта для осуществления вылазок. Это указывает на то, что Россия еще тогда не могла контролировать этот район, говорят в ISW.

Сообщается, что ВСУ, возможно, смогли получить преимущество на восточном берегу Херсонской области за счет низкой интенсивности артиллерийского огня со стороны войск РФ. Ранее некоторые российские "военкоры" жаловались, что не могут вести плотный огонь из-за чрезмерной централизации российского военного командования.

Вместе с тем, за вражескими войсками, вероятнее всего, все еще остаются такие городские районы, как Алешки и Новая Каховка. Там войска РФ ведут оборону, подчеркивают в Институте.

Оккупанты минируют Днепр в ожидании ВСУ

Напомним, что 12 апреля бывший заместитель мэра Херсона Роман Головня предупредил, что враг активно минирует береговую линию вдоль Днепра в преддверии ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Противотанковые мины пытаются спрятать в воде. Это свидетельствуют о том, что оккупанты ожидают форсирования Днепра.

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