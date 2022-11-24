США объявили о новом пакете военной помощи для Украины.

Военный эксперт Олег Катков предполагает, что в новом пакете помощи США есть легендарное оружие, которое "разрезает" боеприпасы в воздухе. Речь идет о 150 крупнокалиберных пулеметах с тепловизионными прицелами для противодействия БПЛА.

По мнению эксперта, очень важно то, что в новый пакет помощи от Штатов входят дополнительные боеприпасы к уже переданным нам системам, передает 24 канал:

"Крайне важно, что передают ракеты к зенитно-ракетным комплексам NASAMS, дополнительные высокоточные реактивные снаряды GMLRS для HIMARS, а также противорадиолокационные HARM".

По словам, Каткова NASAMS – дополнительная безопасность неба, HIMARS – генератор "хлопка" на складах боеприпасов российской армии, а противорадиолокационные HARM – уменьшение зенитно-ракетных комплексов у врага.

США передают Украине военную помощь на $400 миллионов

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине новый пакет военной помощи на общую сумму в 400 миллионов долларов.

В частности, ВСУ получат: