Украина ожидает от союзников дальнобойное оружие.

Единственным объективным ответом на угрозу баллистических ракет являются превентивные удары по территориям оккупантов.

Об этом главред Defense Express Олег Катков заявил телеканалу "Эспрессо".

"Есть путь против баллистических ракет, по моему мнению, единственный. На мой взгляд, единственным объективным ответом на такую угрозу является получение дальнобойного ракетного вооружения от союзников. Речь идет об ATACMS, но не только о них. Есть и крылатые ракеты воздушного базирования, которые могут быть интегрированные под крыло советских машин", - отметил эксперт.

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По мнению Каткова, еще должно быть снятие каких-либо запретов на уничтожение таких целей, как пусковые установки для ракет на территории Беларуси и РФ.

"Надо понимать, что нам никто не даст то количество комплексов ПРО, чтобы защитить всю Украину. Единственный аспект, который является оптимальным, это именно "охота" на пусковые установки в РФ и Беларуси", - подытожил он.

Ранее была информация, что Иран предоставит для РФ высокоточные баллистические ракеты. В ВСУ уже знают, где оккупанты разместят это оружие.

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